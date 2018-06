Aperi-Pets: concorso fotografico nazionale

Un aperitivo in compagnia dell'associazione Studia e di Canincoda per promuovere un concorso fotografico nazionale per cani e gatti adottati.

Sarà l'occasione per parlare del benessere e della tutela dei nostri amici a 4 zampe. Il primo incontro si svolgerà martedì 19 giugno alle ore 19:00, presso la caffetteria Centrale - Zanatta Caffè in via Roma, 57 - Silea Treviso.

Vi aspettiamo numerosi!