Aperibarbecue: da Bardin il corso BBQ

Venerdì 20 Luglio 2018 - dalle 17:00 alle 20:00

Descrizione corso:

Aperibarbecue è un corso della durata di circa 3 ore durante il quale lo chef utilizzerà 3 barbecue per spiegare le tecniche fondamentali per realizzare le cotture più tradizionali come: salsiccia, costine, pancetta, pizza, verdure, bistecca.

Il corso Aperibarbecue è perfetto per tutti possessori di barbecue che si rendono conto di non utilizzare lo strumento nella maniera corretta o nuovi potenziali clienti che vogliono acquistare un barbecue.

Le pietanze cucinate durante il corso saranno distribuite tra i partecipanti come assaggi.