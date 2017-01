Apericena AIPD Marca Trevigiana

Apericena con i cuochi e i camerieri di Aipd Marca Trevigiana alla casetta "Lui è peggio di me" a San Vendemiano Venerdì 13 gennaio dalle 19 in poi. Affettati, cicchetti e degustazioni di primi piatti spadellati da Andrea con i nostri cuochi e aperitivi serviti da Fabio e dai nostri camerieri per una serata alternativa.



Contributo € 15,00 a persona. Il ricavato andrà a sostegno del nostro corso di sala e cucina per persone con sindrome di Down.



Ti aspettiamo!