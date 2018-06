Per festeggiare l’arrivo dell’estate, Asolo Matinée propone un’Apericena con sorprese musicali: buffet all’aperto, bollicine…e tanta musica, canto e danza, con una varietà di proposte che non mancherà di incantarvi.



Anche per questa occasione ci raggiunge da Vienna Fabian Rieser con il suo violino. Insieme a lui e in varie altre formazioni suoneranno Alessandra Casarin (arpa), Giulia Lozza e Luca Marconi (flauti), Marina Paccanan (viola), Paola Padovan (violoncello) e Alessandro Sgarabottolo (violino). Non mancheranno il canto e la danza con Kamilla Menlibekova (soprano) e le ballerine di Arte in Movimento.



La villa dispone di comodo parcheggio per le auto.



Per prenotazioni e info sui costi di iscrizione, scriveteci ad asolomatinee@gmail.com



www.asolomatinee.org – www.facebook.com/AsoloMatinee – asolomatinee@gmail.com

Gallery