Apericena in riva lago

Sabato 02 Giugno 2018 dalle ore 12 in poi si svolgerà al Ristorante da Domenico, in via del fante 19, a Lovadina di Spresiano ( Treviso ) con il cap (codice di avviamento postale) 31027 una festa per celebrare la Festa della Repubblica ( nota di riferimento >>> La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma. La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani ).



Il Ristorante da Domenico è immerso in una location da sogno, adatta per qualsiasi tipo di festa e/o celebrazione, ed è dotato anche di un laghetto dove si può pescare, e di un favoloso parco sempre ottimamente curato di ben 6 ettari. Alle ore 12 in particolare si potrà scegliere tra un pic-nic nel parco oppure di rifocillarsi con una grigliata; all'interno del parco, tra l'altro, ci sarà un'area dedicata ai bimbi con i gonfiabili per far divertire anche i più piccini.



A partire dalle ore 17, con entrata libera e ricco buffet, ci saranno anche i mitici cocktails del barman Dani e l'intrattenimento musicale a tema per L'Evento. L'aperitivo sarà in riva al lago in un contesto suggestivo dove la farà probabilmente da padrone il tramonto con la sua magica atmosfera scenografica, e si potrà così sorseggiare un ottimo drink, ascoltando delle sonorità piacevoli e conversando allegramente e spensieratamente con amici e parenti.



Per l'occasione, durante L'Evento, ci sarà come ospite speciale lo speaker LORENZOSPEED*, che da quasi 15 anni conduce il programma radiofonico AMORE Radio Show, arrivato ormai alla soglia delle 800 puntate, con quasi 5.000 ore di trasmissione e che, nel corso degli anni, ospita in studio, in diretta, artisti di qualsiasi settore e/o genere, quali Deejays / Producers di fama mondiale, scrittori, bloggers, musicisti, giornalisti, band e molti altri ancora. Il programma, già dai primi anni '2000, attualmente va in onda ogni seconda, quarta, e quando c'è anche quinta Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 in diretta mondiale dal sito www.radiogammacinque.it ( in streaming audio ) ed anche in diretta regionale ( in quasi tutto il Veneto, ad eccezione della provincia di Belluno e di alcune zone delle province di Rovigo e di Verona ) sui 94.00 FM dagli studi di Campodarsego ( Padova ), dove RadioGamma5 ha attualmente la sede. La nota emittente radiofonica padovana, in particolare, è attiva dal 1976 dove nacque nella storica sede di via Belzoni 9 a Cadoneghe ( Padova ) ed ora, da circa una decina d'anni si è trasferita nel comune limitrofo di Campodarsego.



L'Artista Vicentino LORENZOSPEED*, nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo un'esperienza quasi trentennale di locali di tutto il Nord Italia, ed anche in giro per il mondo, visto che la sua grande passione per la Club Culture ed il viaggio lo ha portato in svariati Paesi del mondo, quali ad esempio, in rigoroso ordine alfabetico, Albania, Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Francia, Grecia, Inghilterra, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svizzera, Thailandia, ecc. ecc.



Per maggiori informazioni relative alla giornata e per prenotazioni, si rimanda ai seguenti numeri di telefono, 0422.881261 e 331.9158128