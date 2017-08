AperiRock sote 'l zsaresèr - Hope you're fine blondie & Harìa

Un aperitivo contROCKcorrente!!



Tutti i giovedì di agosto, all'ombra del nostro ciliegio, birra (anche artigianale!), cocktails, un goloso buffet e una selezione di quella che crediamo essere veramente la buona musica. Giovedì 24 suoneranno per voi due belle realtà regionali, due bands che tengono alta la bandiera del rock nostrano:



♬♬ HOPE YOU'RE FINE BLONDIE ♬♬

https://www.facebook.com/pg/HOPEYOUREFINEBLONDIE/



L'essenzialità e la semplicità sono i valori chiave della band, la quale dà vita ad un Rock sincero e spontaneo, privo di inutili lusinghe, "un rock'n'roll all'italiana come non lo si sentiva da un po' di tempo. Semplice, diretto, cazzuto" (Rockit)



La band nasce come duo nel 2011 e diviene trio nel 2013.

Il primo disco, omonimo, esce il 31 Ottobre 2012, auto prodotto ed indipendente, seguito da "EP" nel 2014.

A due anni di distanza esce il primo disco ufficiale: “QUASI”.





Opening act ♬♬ HARIA ♬♬

https://www.facebook.com/hariahaorta/



Il progetto nasce dall'esigenza di comunicare qualcosa: un pensiero, un gesto, un'immagine, un momento. Nasce a Venezia nell'immaginazione del paroliere del progetto, seguito dalle note della chitarra elettrica del suo spontaneo amico, privo di compromessi e con l'unico desiderio di parlare in musica, di esprimere quello che è e non è la realtà tangibile, è e non è il sogno del suo artefice, al fine di creare tramite ritmo e melodia la piacevolezza dell'ascolto del frutto delle esperienze delle vite che si incrociano.



★ Apertura ore 19:00 ★

★ Inizio concerti ore 19:30 ★

★ Buffet gratuito dalle ore 19:30 ★