Ca' del Poggio festeggia un mese di aperitivi social con due nuovi eventi

Un mese di aperitivi social, ma virtuali. Ca’ del Poggio Ristorante & Resort lancia la quarta settimana di AperiSocial, un ciclo di incontri in diretta Instagram per parlare del territorio, delle sue attrattive, ma anche del difficile momento che stiamo vivendo e delle possibili strategie per la ripresa.

Un salotto virtuale, idealmente collocato a San Pietro di Feletto, nel cuore delle colline del Prosecco riconosciute dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che ogni settimana coinvolge - rigorosamente da casa - due ospiti speciali. La quarta settimana di AperiSocial si aprirà domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 19, con la giornalista ed esperta di comunicazione Ludovica Casellati, direttore responsabile di Viagginbici.com, il magazine online del turismo ecosostenibile, e founder di Luxury Bike Hotels, progetto nato per fornire indicazioni a tutti i ciclisti in cerca di hotel di prestigio che possano soddisfare le loro richieste.

Il secondo momento, sabato 11 aprile, sempre alle ore 19, avrà invece come ospite il maestro vetraio Marco Varisco, appassionato ciclista e grande amico di Ca’ del Poggio, in questi giorni impegnato anche con l’associazione XI di Marca nel portare aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà per l’emergenza coronavirus. A fare idealmente gli onori di casa, Alberto Stocco, titolare di Ca’ del Poggio. Incontri virtuali, riflessioni reali. E sui tavoli, immancabile, una bottiglia di Prosecco, il simbolo di queste terre. AperiSocial è aperto a tutti. Chiunque potrà partecipare, facendo domande o lasciando commenti in diretta: sarà sufficiente collegarsi al profilo Instagram @cadelpoggio.it. Hashtag di riferimento, ovviamente, #iostoacasa.