Aperitivo al Verde - 18.06.17 - Villa Caprera

CASTELLO DI GODEGO Un festival dedicato alla musica di ricerca, da soft-house/ disco feeling alle nuove sonorità future-beats, l’evento si svolge in un contesto caratterizzato da pace e bellezza.

MUSIC

ART

FOOD & DRINK

MARKET

CHILD-AREA

L'evento è garantito anche in caso di pioggia

LINE-UP

15:00 - 17:00 - AL VERDE Soundsystem

17:00 - 18:00 - ANUSHKA live

18:00 - 19:00 - AL VERDE Soundsystem

19:00 - 20:00 - MAZDE live

20:00 - 21:00 - HARVEY SUTHERLAND live

21:00 - 23:00 - JAYDA G & LNS

http://aperitivoalverde.it/ARTISTS

TICKETS

-Acquistabili anche all'ingresso

15.00-17.00=10 € entrance w/ 2 drinks

17.00-23.00=15 € entrance w/ 2 drinks

+ 1 shot a chi indossa un indumento AZZURRO

Per chi acquista on-line:

- Jump-the-queue (ingresso privilegiato)

- Distilleria after-party, 23.00- End

w/free drink

AFTERPARTY

@Distilleria w/ Free drink

For online Tickets Only

http://bit.ly/TicketsAperitivoalVerde

FOOD & DRINK

- BOTANICAL BAR

- NARDINI BAR

- SMOOTHIES

- PIZZA BIO

- STREET FOOD

ART EXHIBITIONS by

Substrato

Federico Trivella

Alice Kovalevska

Greta Gerardi

SKATE PERFORMANCE by

Pastafrollasquad

and

Flame Team



OPEN SKATE AREA

(8X5 METERS MINI RAMP)

IN COLLABORATION WITH FLAME SHOP by https://www.instagram.com/davide_martinazzo/

Bring your skate!

CHILD & FAMILY area

Smoothies & Icecream

Cumbia dj-set (15.00 - 17.00)

MARKET

Vintage & hand-made

Info e prenotazione spazi:

Non ho l'età - Mercato Antiquariato Collezionismo & Vintage

ACCOMODATION:

-Locanda al sole (convenzionata)

-Albergo Roma

-Albergo al Moretto

-Hotel Alla Torre

-Albergo Alla Speranza

-Appartamenti Sofia e Marylin

-Ca' delle Rose

-B&B Pisolo