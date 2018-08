Anche contro la cabala del venerdì 17 l'Aperitivo di Ferragosto non si fa attendere.



**L' Aperitivo in Collina firmato dall'associazione giovanile del paese Castelcucco Young, in collaborazione con gli Alpini, nella suggestiva cornice di San Bortolo**



Un sound set house e un'ottima gamma di cocktail accompagnerà la vostra permanenza nella rilassante cornice di San Bortolo fino a serata inoltrata, dove anche le anime più calme, si sfogheranno al ritmo della musica e al calore dei nostri drinks.

DJ SET by Dario C



PH Endriju Malko (EMphotography)

Vi aspettiamo numerosi per vivere assieme l'effervescente atmosfera tipica delle magiche serate tra i colli castelcucchesi.



