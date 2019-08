Aperitivo in piazzetta: spritz&yoga con estratti di frutta

Pronti a vivervi un'estate meravigliosa??



Aperitivo in Piazzetta | Cantina Pizzolato

Un'alternativa green al solito aperitivo per trascorrere un giovedì diverso tra amici e calici, circondati dal nostro vigneto illuminato dalla luce del tramonto.



2° Appuntamento di Aperitivo in Piazzetta

con SPRITZ BIOLOGICO&VEGAN, ESTRATTI DI FRUTTA BIO & LEZIONE DI YOGA CON Vera Bettiol all'aria aperta.

Al termine della lezione, sarà possibile brindare con i nostri vini BIO!

Lezione + Aperitivo avranno un costo di euro 20,00.

ISCRIZIONI ENTRO LUNEDI' 26 agosto

Per prenotazioni: 0422 928166 / marketing@lacantinapizzolato.com



ORARI: 19.00 INIZIO LEZIONE

APERITIVO DALLE ORE 20.00



Vini in mescita:

ESTRATTI DI FRUTTA BIO

SPRITZ BIO CON SPUMANTE PROSECCO DOC EXTRA DRY E IL NOSTRO BITTER "LIVE BIO"



in abbinamento a lezione guidata di YOGA con la maestra Vera Bettiol



MATERIALE NECESSARIO PER TUTTI I PARTECIPANTI:

- Abbigliamento comodo che consenta il movimento del corpo

- Tappetino (se già lo possedete)

- Piccolo asciugamano e acqua

- e tanta energia positiva!!



ATTENZIONE: la conferma all'evento su facebook non è una prenotazione effettiva / In caso di maltempo l'evento sarà rinviato.