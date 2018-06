Aperitivo musicante: Chris Lowe con Fabio Fantuzzi @Al contadino

Sabato 16 giugno, ore 19, va in scena l'ultimo appuntamento della rassegna Aperitivo Musicante dell'Ostaria Al Contadino. Il Bluesman nostrano, Fabio Fantuzzi, è riuscito a portare nella storica Ostaria di Via Matteotti il suo amico e collega Chris Lowe, colonna portante del vecchio Blues americano. Cantautore newyorkese formatosi e cresciuto nel Greenwich Village, dove vive e suona da più di quarant'anni, la sua musica riflette la storia, i colori e i temi della storica Downtown. Tra gli ultimi esponenti del Folk Renaissance Movement, nell'arco della sua quarantennale carriera musicale Lowe ha calcato tutti i più prestigiosi palchi di New York e ha diviso il palcoscenico di innumerevoli festival con autori del calibro di Dave Van Ronk, Arlo Guthrie, Joni Mitchell, Bert Lee, Erik Frandsen, Richie Havens. Il suo primo album, "Chris Lowe", è stato prodotto dall'amico e mentore Dave Van Ronk (già mentore di Bob Dylan nei primi anni Sessanta), il quale ha dichiarato che le Chris compone canzoni con "a wonderful sense of place...captured with a deftness that a novelist might envy".



Ingresso libero.