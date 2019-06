Montebelluna: arriva l'aperitivo sullo scavo archeologico

L'evento organizzato domani, martedì 25 giugno dalle 18.30 alle 20, a Mercato Vecchio di Montebelluna sul fondo Amistani Guarda sarà un occasione unica per gustare un aperitivo sugli scavi archeologici e conversare con gli archeologi protagonisti delle ricerche sul campo.

Per l'occasione interverranno Patrizia Manessi, già Direttrice del Museo Civico di Montebelluna, e Attilio Mastrocinque che, insieme ai referenti della Soprintendenza competente, è stato il direttore degli scavi sul fondo Amistani per conto dell'Università degli Studi di Verona dove insegna storia romana. L'evento è organizzato dal Museo Civico di Montebelluna insieme ad Alvise Amistani Guarda. Iniziativa per tutti, ingresso libero su prenotazione. Appuntamento alle 18.30 al parcheggio di Piazzale Internati.