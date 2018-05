Aperitivo solidale con Giusy Versace e Sammy Basso

Venerdì 18 maggio, alle ore 18.30, nella Sala Degustazione della cantina Le Manzane a San Pietro di Feletto, consegna del ricavato della vendemmia solidale 2017 alla presidente della onlus Disabili No Limits, Giusy Versace, e presentazione dell`edizione 2018 a favore dell’Associazione Italiana Progeria di Sammy Basso. L’evento è stato voluto dalla cantina Le Manzane per rendere omaggio a due persone straordinarie e per far conoscere le loro incredibili storie, un esempio per tutti, non solo per le persone disabili.



Giusy ha perso entrambe le gambe in un incidente automobilistico avvenuto sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria il 22 agosto 2005. Atleta paraolimpica, conduttrice televisiva italiana e neodeputata, è stata madrina della vendemmia solidale 2017. Nel 2011 ha fondato la onlus Disabili No Limits allo scopo di portare lo sport e la sua energia nella vita di tanti disabili promuovendolo come terapia e come nuova opportunità di vita.



Sammy è affetto da una malattia genetica rarissima, la progeria o sindrome da invecchiamento precoce. Si stima che ci siano circa 150 casi in tutto il mondo. Nell`ottobre 2005 è nata, per sua volontà, l`Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. Sammy è stato protagonista di un viaggio negli Usa, lungo la Route 66, documentato in un libro, “Il viaggio di Sammy”, e in alcuni episodi del canale Sky Nat Geo People. Iscritto alla facoltà di Scienze Naturali con indirizzo biologico molecolare, vuole approfondire, conclusi gli studi, la ricerca proprio sulla progeria. In collaborazione con l'Associazione XI di Marca.

