Aperitivo sote 'l zsaresèr con il Trio Porco

Anche quest'anno torna il nostro aperitivo lungo in giardino!



Birra, drinks, un bel buffet e tanta musica dal vivo per festeggiare l'arrivo del weekend!



Venerdì 20 agosto si esibirà sul palco del zsaresèr il Trio Porco nella formazione "quartet", una rock 'n roll band molto originale, pronta a farci ballare e divertire.



A partire dalle 18.30 buffet gratuito, un'ottima selezione di birra (anche artigianale) e di cocktail.



Ecco le bands che si esibiranno nei prossimi appuntamenti:



Venerdì 27 luglio: RUDE BOYS

https://www.facebook.com/rudeboysband/



Venerdì 3 agosto: VISE & THE COCCO'S NUTS

https://www.facebook.com/pg/viseandthecoccosnutsband/



Info: 0422/970218 - osteriaalabecasse@gmail.com - www.facebook.com/zsareser/