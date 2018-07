Aperitivo Spaghetti Western allo Shiraz Wine Store

Shiraz Wine Store, storico locale notturno in Piazza Trentin a Treviso, continua a proporre per tutta l'estate un intenso calendario di originali appuntamenti con la buona musica, offrendo il proprio plateatico alle performance live di artisti tanto straordinari quanto insoliti nell'offerta musicale. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 luglio dalle ore 21:00 con il concerto THE WESTERN SPAGHETTI LIVE AT SHIRAZ.



La band di Luky Linetti suonerà una selezione di storiche canzoni italiane degli anni '30, '40 e '50, riarrangiate in una versione completamente inedita, frutto delle influenze country, western swing e rockabilly tipiche della cultura americana. I "The Western Spaghetti" si presentano nella loro formazione più consolidata:



- Luky Linetti: voce, ukulele, steel guitar, washboard



- Francesco "Sassa" Sassanelli: jazing guitar



- "King" Leo Artusi: contrabbasso



- Andy Gonzales: voce, ukulele, chitarra

I THE WESTERN SPAGHETTI nascono dalla domanda: "Come sarebbe stata la musica Italiana degli anni '30, '40 e '50 se personaggi come Natalino Otto, Rabagliati, Quartetto Cetra o Fred Buscaglione fossero nati in Texas, Tennessee oppure in Oklahoma?" La formazione di Luky Linetti rimescola canzoni della tradizione italiana come come "Boccuccia di rosa", "Trotta cavallino", "Maramao perchè sei morto" con sonorità western swing, country e rockabilly. La band veneta ha pubblicato due album nel 2010 e nel 2017 con l'etichetta tedesca Part Record. Inoltre vantano numerose apparizioni in importanti festival internazionali: Summer Jamboree (IT), Walldorf Rock'n'roll Weekender (GER), Bradenburger Rockabilly Meeting (GER), Rockabilly Bombardment (AUT), RhythmRiot (GB).

Serata gratuita aperta a tutti, mentre la prenotazione dei tavoli è possibile telefonando allo Shiraz Wine Store al numero 0422 542664.