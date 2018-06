A Castelfranco Veneto uno speciale aperitivo con i ragazzi di Tedx

CASTELFRANCO VENETO TedxCastelfrancoVeneto ha deciso di organizzare Aperitedx, una serata di incontro per la community che

si terrà venerdì 29 giugno alle ore 18:30 presso Ferrowine, in via Borgo Padova 101/A, Castelfranco Veneto.

AperiTedx sarà un momento importante per illustrare ai presenti il tema del prossimo evento nella città di Giorgione, le novità di quest’anno e gli obiettivi che il team si è posto. Saranno i ragazzi di TedxCastelfrancoVeneto insieme ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale ad aprire la serata e ad accogliere il pubblico. A seguire si presenterà ufficialmente Ferrowine, partner che ha messo a disposizione i suoi spazi per realizzare la serata in una location raffinata ed elegante. Ospiti della serata saranno alcuni speaker delle passate edizioni che ripercorreranno le tappe principali della loro esperienza di collaborazione con il team e le emozioni provate nel condividere le proprie idee di valore con il prossimo. Dato il successo dell’anno scorso, durante l’AperiTedx sarà riconfermato l’allestimento di Vision Garden. Tutte le novità e i progetti riguardanti la fiera dell’innovazione e della tecnologia saranno esposti dal team nel corso della serata.

Infine un ruolo centrale è riservato al pubblico che grazie al suo entusiasmo e partecipazione attiva, ci dà la grinta necessaria per proseguire nel nostro percorso. TedxCastelfrancoVeneto è attento alla comunità di Castelfranco Veneto che già nelle scorse edizioni si è dimostrata sensibile verso il nostro progetto. Per potenziare e rafforzare questo legame con i propri concittadini, il team invita tutta la cittadinanza a prendere parte a questa serata, acquistando i biglietti disponibili tramite il nostro sito internet e i social network. La serata si concluderà verso le ore 21:15 dopo un aperitivo ricco di curiosità e confronto.