Torna l'aperitivo virtuale di Ca' del Poggio: si parlerà di imprese, lavoro e territorio

Cinque settimane di aperitivi social, ma virtuali. Inevitabile che sia così, ai tempi del coronavirus. Ca’ del Poggio Ristorante & Resort, a San Pietro di Feletto, si prepara per la quinta settimana di AperiSocial, un ciclo di incontri in diretta Instagram per parlare del territorio, delle sue attrattive, ma anche del difficile momento che stiamo vivendo e delle strategie per sviluppare un graduale ritorno alla normalità.

La quinta settimana di AperiSocial si aprirà mercoledì 15 aprile, alle ore 19. L’ospite sarà il consulente del lavoro Alessandro Testa. Si parlerà di territorio e lavoro, di imprese e lavoratori. Temi più che mai attuali alla luce dell’emergenza legata al Covid-19. Il secondo momento, sabato 18 aprile, sempre alle ore 19, avrà invece come protagonista Giordano Roverato, esperto di comunicazione in ambito turistico, enogastronomico e culturale, oltre che appassionato di bicicletta ed editore di Viagginbici.com, il magazine online del turismo ecosostenibile.

A fare idealmente gli onori di casa, come sempre, Alberto Stocco, titolare di Ca’ del Poggio. AperiSocial offre incontri virtuali, ma riflessioni reali. E sui tavoli non manca mai una bottiglia di Prosecco, il simbolo delle colline che nel 2019 hanno ricevuto il riconoscimento Unesco di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. AperiSocial è aperto a tutti. Chiunque potrà partecipare, facendo domande o lasciando commenti in diretta: sarà sufficiente collegarsi al profilo Instagram @cadelpoggio.it. Hashtag di riferimento, ovviamente, #iostoacasa.