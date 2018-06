Aperyoga in cantina con aperitivo live

La Cantina Pizzolato presenta il secondo appuntamento del Live in Piazzetta con lo speciale “AperYOGA” in Cantina, una serata da segnare in agenda! Mercoledì 18 luglio alle 19:30 potrete partecipare ad una lezione di yoga in collaborazione con Vera Bettiol. L’evento si svolgerà nella nuova Piazzetta della Cantina Pizzolato, all’aria aperta!

Al termine della lezione, sarà possibile brindare con vini BIO!

Lezione + Aperitivo avranno un costo di euro 18,00.

MATERIALE NECESSARIO PER TUTTI I PARTECIPANTI:

- Abbigliamento comodo che consenta il movimento del corpo

- Tappetino (se già lo possedete)

- Piccolo asciugamano e acqua

- e tanta energia positiva!!



Per prenotazioni e maggiori info: 0422928166/ marketing@lacantinapizzolato.com