APF e Ulss 2: ecco gli ncontri di formazione su "Il consenso informato dopo la Legge n. 219/2017"

APF (Avvocati per le Persone e le Famiglie) e l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Treviso organizzano due incontri di formazione per approfondire le problematiche del “consenso informato”, a quasi due anni dall’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”).

"Abbiamo fortemente voluto che questa iniziativa formativa fosse accreditata tanto dall’Ordine degli Avvocati, quanto da quello dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e che a confrontarsi come relatori fossero sia giuristi che medici, perché crediamo nella necessità di intensificare i rapporti tra queste due categorie di professionisti su temi di interesse comune - dichiarano i referenti di APF - Il 'consenso informato' è indubbiamente uno di questi. Sia sotto il profilo giuridico, per le questioni che implica con riguardo alla tutela dei diritti, per le regole che la governano, quanto ai suoi requisii ed alla sua forma, ed anche per i profili di responsabilità che possono derivare dalla sua inadeguatezza. Sia sotto il profilo medico, non solo per le sue implicazioni deontologiche, ma anche e soprattutto ai fini della relazione di cura tra medico e paziente, che svolge un ruolo insostituibile nel processo terapeutico e nella quale il linguaggio e i tempi di ascolto e di comunicazione hanno un’importanza fondamentale".

"Senza dimenticare i non pochi casi in cui questa comunicazione è resa più difficile o più delicata dalle particolari condizioni soggettive del paziente e che, nella prassi clinica, così come nella giurisprudenza, suscitano problemi di non facile soluzione. E’ su questi temi che il corso si propone come un’occasione di approfondimento, di riflessione comune e di scambio di esperienze ricca di punti di vista diversi: quello dei magistrati (di legittimità e di merito) e degli avvocati da una parte e quello dei clinici e dei medici legali dall’altra" concludono da APF.

IL PROGRAMMA

Primo incontro: 27 settembre 2019 ore 14.30 apertura registrazioni ore 15.00 saluti ai partecipanti dott. Francesco Benazzi, direttore generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 “Marca Trevigiana” della Regione Veneto

dott. Luigino Guarini, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Treviso

avv. Massimo Sonego, presidente dell’Ordine degli avvocati di Treviso ore 15.30 relazioni avv. Giampaolo Miotto, socio fondatore, componente del Direttivo APF, avvocato del Foro di Treviso - "Forma e prova del consenso informato nella legge n. 219/2017"

dott. Luigi A. Scarano, consigliere della Suprema Corte di Cassazione, e prof. Patrizia Ziviz, professore associato di Diritto privato presso l’Università di Trieste - "Scienza e coscienza nel consenso informato: l’informazione del paziente e la sua manifestazione di volontà"

dott. Carlo Giovanni Doroldi, direttore di U.O.C. di Medicina Interna presso l’Ospedale di Camposampiero - "Relazione di cura e consenso informato nella pratica clinica oggi"

prof. Anna Aprile, professore associato di Medicina legale Università di Padova - "Il consenso davvero informato nella prospettiva medico legale" ore 18.30 dibattito.

Coordina l’incontro l'avv. Giampaolo Miotto. (Tra le relazioni è prevista una breve “pausa caffè” offerta da APF. Alla conclusione del dibattito, per i Medici Chirurghi ed Odontoiatri ci sarà il test finale di valutazione ECM) Secondo incontro: 4 ottobre 2019 ore 14.30 apertura registrazioni ore 15.00 saluti ai partecipanti dott. Giovanni Leoni, vice Presidente FNOMCeO e presidente dell’Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Venezia

avv. Gaudenzia Brunello, socia fondatrice, presidente APF, avvocato del Foro di Treviso ore 15.30 relazioni: avv. Alessio Cervetti,avvocato del Foro di Venezia - "Consenso informato, soggetti incapaci e minori"

avv. Cristina Arata, socia fondatrice, componente del Direttivo APF, avvocato del Foro di Treviso e dott. Fernando Gaion, medico oncologo, Presidente Fondazione Altre Parole ONLUS - "Il consenso 'difficile': casi scelti nella pratica clinica"

dott.ssa Roberta Dotta, magistrato del Tribunale di Torino - "Uno sguardo sulla giurisprudenza di merito in tema di consenso informato" ore 18.30 dibattito

Coordina l’incontro l'avv. Cristina Arata (Tra le relazioni è prevista una breve “pausa caffè” offerta da APF. Alla conclusione del dibattito, per i Medici Chirurghi ed Odontoiatri ci sarà il test finale di valutazione ECM)

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione

La partecipazione agli incontri è gratuita ed è aperta agli Avvocati, ai Praticanti, ai Medici Chirurghi, Odontoiatri ed all’intera Cittadinanza. Le iscrizioni per gli Avvocati, per i Praticanti e per la Cittadinanza potranno essere effettuate dal sito APF (www.apfavvocati.it). Le iscrizioni per Medici Chirurghi e Odontoiatri saranno gestite attraverso la piattaforma informatica Formazione ECM (www.ordinemedicitv.org). In ogni caso, per chi vorrà partecipare ad entrambi gli incontri, è necessaria un doppia iscrizione. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Attestati di partecipazione e crediti formativi

Al termine di ciascun incontro verrà rilasciato ai partecipanti un attestato purché la presenza sia accertata con doppia sottoscrizione, una prima delle ore 15 ed una al termine delle relazioni (presumibilmente 18.30). Per gli Avvocati l’attestato darà conto dei 3 crediti formativi, per ciascun incontro, riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso. Per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri l’attestato darà conto dei 4 crediti ECM a giornata (tutte le discipline). Obiettivo formativo ECM: "La comunicazione efficace interna, esterna con paziente. La privacy ed il consenso informato".

Note organizzative per i singoli incontri

La registrazione dei partecipanti è assicurata dalle ore 14.30. Ad ogni incontro è previsto un coffee break.

Per informazioni:

Per Avvocati, Praticanti e cittadinanza visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare gli avvocati:

- dott. Brando Fioravanzi tel. 0422 1 847037 info@apfavvocati.it

- avv. Francesca Collet tel. 0438 983053 f.collet@avvocatistudio.com

Per Medici Chirurghi ed Odontoiatri:

Segreteria Organizzativa: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ordine@ordinemedicitv.org - www.ordinemedicitv.org

Segreteria Scientifica ECM: dott. Gianfranco Dotto, Odontoiatra Specialista Ambul. Interno ULSS 2 Marca Trevigiana e Libero Professionista in Treviso, Presidente Commissione Albo Odontoiatri Ordine dei Medici di Treviso

Responsabili del convegno:

avv. Giampaolo Miotto

avv. Cristina Arata

avv. Barbara Bottecchia

Responsabile organizzativa:

avv. Francesca Collet