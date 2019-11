A villa Zanetti il convegno APF "Far Web: cyberbullismo, abuso dei social, insidie della rete e ludopatie"

La Fondazione Zanetti Onlus ospita e patrocina giovedì 14 novembre, dalle ore 15 alle ore 18.30, il convegno "Far web: cyberbullismo, abuso social, insidie della rete e ludopatie". L’incontro è la sesta tappa del percorso "Progetto Scuola" che si è tenuto in Veneto nel 2019, promosso dall'associazione APF (Avvocati per le Persone e le Famiglie), ovvero un programma di iniziative ideato per creare occasioni di dialogo tra famiglie, operatori scolastici, operatori sociali e giuristi per confrontarsi e stimolare la sinergia sulle tematiche più sentite che riguardano i minori di oggi.

Con il contributo di professionisti provenienti dall’area del sociale, della scuola, dell’università, delle forze dell’ordine e della magistratura minorile, gli incontri di studio hanno lo scopo di trattare sotto il profilo giuridico, sociologico e psicologico le tematiche del bullismo e del cyberbullismo, delle ludopatie, dell’uso dei social e delle insidie presenti nel web; dei maltrattamenti, delle segnalazioni e delle difficoltà familiari nel rapporto scuola-famiglia-istituzioni giudiziarie. Un’opportunità per riflettere delle responsabilità civili e personali, oltre ai profili civilistici e penalistici, delle condotte dei minori all’interno della realtà scolastica. Gli incontri sono anche un’occasione per avere la testimonianza di percorsi di giustizia, di cittadinanza e di legalità condotti all’interno della realtà scolastica in sinergia con il mondo del diritto. Il convegno è organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, dello IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia, dell’Ordine degli Psicologi del Veneto e della Fondazione Zanetti Onlus.



Programma

ore 14.30 apertura registrazioni

ore 15.00 saluti ai partecipanti:

avv. Massimo Sonego, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso

prof. avv. Mauro Pizzigati, presidente Fondazione Zanetti Onlus

prof. Fabio Benatti, direttore del Baccalaureato in Psicologia dell’educazione IUSVE

ore 15.20 introduce e coordina il convegno avv. Barbara Lodi, avvocato in Treviso, socia fondatrice APF e responsabile Progetto Scuola

intervengono:

- dott.ssa Alina Rossato, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia

"Il cyberbullismo e le insidie della rete: alcuni casi trattati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia"

- dott.ssa Barbara Sardella, dirigente dell’Ufficio Scolastico VI Ambito Territoriale di Treviso dell’USR Veneto

"Cyberbullismo: formazione e prevenzione nelle scuole per un corretto e consapevole utilizzo della rete"

- prof. Enrico Maestri, professore associato di Filoso a del diritto Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara

"L’insostenibile leggerezza della privacy. Il caso dei minori nel GDPR"

- dott.ssa Stefania Napolitano, medico neuropsichiatra infantile specialista ambulatoriale presso l’Asl 2 di Treviso, giudice onorario presso la Corte di Appello penale e civile di Venezia

"Crescere nell’era digitale tra gioco e azzardo"

- Rappresentante del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni “Veneto” di Venezia

"Il lato oscuro della rete"

ore 18.30 dibattito

Modalità di iscrizione

La partecipazione al convegno è gratuita ed è aperta agli avvocati, agli psicologi, agli operatori sociali, agli insegnanti e all’intera cittadinanza.

Le iscrizioni sono online su www.apfavvocati.it e verranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, per la partecipazione all’intero convegno, ha riconosciuto 3 crediti formativi. Al termine del convegno verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per informazioni: www.apfavvocati.it

avv. Francesca Collet - f.collet@avvocatistudio.com – T 0438 983053

avv. Barbara Lodi - studio@avvocatolodi.it – T 0422 423946

avv. Elena Miatto - elenamiatto@studiolegalegcb.it – T 0422 437750

Gallery