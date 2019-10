Arτεχνο - Arte_Tecnologia_Luce_Colore - International Art Contest (5 - 20 ottobre 2019)



Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea



Palazzo La Loggia in Via IV Novembre a Motta di Livenza TV



Inaugurazione: sabato 5 ottobre ore 18 presso Palazzo La Loggia



Premiazioni: domenica 20 ottobre ore 18 presso Palazzo La Loggia



Orari di apertura mostra:



Venerdì: dalle 16.30 alle 19.30.



Sabato e domenica: dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30.



Domenica 13 ottobre e domenica 20 ottobre orario continuato dalle 10 alle 19.30.



Curatori: Ivan Toninato, Mirella Buosi. Evento realizzato dall'Associazione Culturale Atelier dell'Artista in collaborazione con Promoservice e Jampaa Srl.



In greco Arte si dice τεχνο (tecné, abilità, arte), in realtà la parola tecnologia vuole già dire "discorso razionale sull'abilità/arte". "Arτεχνο": Artecno è in sostanza la parola Arte ripetuta in due modi diversi (che racchiudono anche due accezioni diverse), fusi insieme.



Sono stati selezionati 31 artisti che hanno interpretato al meglio il tema della tecnologia. Per realizzare le loro opere hanno spaziato con l'uso di materiali e supporti innovativi e si sono cimentati nell'analisi concettuale del significato, nell'uso e nell'abuso che si fa oggi dell'intelligenza artificiale. Un potenziale immenso che ci affascina e spaventa allo stesso tempo. Il termine "robot" deriva dal termine ceco robota, che significa “lavoro pesante” o “lavoro forzato”. L’invenzione di questo nome è da attribuirsi al pittore ceco Josef Čapek, mentre la sua introduzione e diffusione in letteratura si deve al fratello Karel Čapek, il quale lo utilizzò per la prima volta nel 1920 all’interno del suo dramma teatrale "I robot universali di Rossum". Da sempre quindi arte e tecnologia danzano tra loro incontrandosi nei reciproci cammini come in questa esposizione.



L'esposizione inizierà domenica 5 ottobre con il vernissage alle ore 18 per poi protrarsi fino a domenica 20 ottobre, data in cui si terranno le premiazioni sempre alle ore 18. Saranno infatti scelti dalla giuria tecnica tre vincitori e sette menzioni speciali. Durante la manifestazione ci sarà la straordinaria partecipazione del robottino Paolo Piri come presentatore ufficiale della manifestazione. Il robot è stato ideato e progettato dalla ditta Promoservice di Chiarano. Gode di ottima fama avendo già partecipato a numerosi programmi televisivi.



In contemporanea, nella sala superiore del palazzo storico, sarà visitabile la personale dell'artista Stefano Zaghetto come vincitore del "1° Happy Days International Art Contest" dal titolo "Una Retrospettiva". L'evento è patrocinato dal Comune di Motta di Livenza, dalla Provincia di Treviso, dalla Regione Veneto e da AIAPI Arti Visive IAA AIAP Unesco (www.aiapi.it) e dalla Pro Loco di Motta di Livenza.



Elenco degli artisti partecipanti: Giulio Amadio, Simone Anticaglia, Susanna Bacchet, Magda Biasi, Fabio Angelo Bisceglie, Francesca Beatrice Borri ed Elisa Nicolaci, Nicola Borsalino, Gian Luigi Braggio, Simone Brollo, Florin Gabriel Cinpoesu, Mirco Cignolini, Giulia Contessa, Roberta Coral, Francesca Marina Costa, Ciro Di Fiore, Pacifico Fraccon, Erika Fresch, Vincenzo Guerrieri, Antonio Lippi, Danilo Micheletto, Daniela Daz Moretti, Giorgio Nalon, Gabriele Perissinotto, Roberto Ramirez Anchique, Rolenzo (Lorenzo Luci), Cetti Tumminia, Daniela Vignaga, Denis Zanardo, Morgan Zangrossi, Marco Zanin, Elisa Zardo.