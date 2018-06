SABATO 23 GIUGNO 2018

VILLA CAVALIERI-ARCADE



L’ARCADAY è un’iniziativa ideata e organizzata dal GRA Gruppo Ragazzi Arcade, giovani dai 16 ai 23 anni in collaborazione con l'associazione Jtomo Musica Libera Tutti e il patrocinio del Comune di Arcade.



La seconda edizione di ------ARCADAY 2018 -------prevede una giornata dedicata ai giovani e alla famiglie di Arcade.



• P • R • O • G • R • A • M • M • A •



✪ ORE 16.30 ARCADAY APRE LE PORTE ✪

ARTE | DANZA | GIOCOLERIA

_ laboratorio di giocoleria a cura di CEIS Treviso

_esposizione d'arte con la partecipazione del Collettivo BaldoBranco, un gruppo di ragazzi del CEIS Treviso e dei giovani artisti locali.

-dimostrazioni di Zumba a cura di WeJump Asd

_dimostrazioni diDanza del Ventre a cura di Madreperla Asd

_la presentazione del Brand #RESPECT con la partecipazione di MG Group srl



✪ ORE 20.30 MUSICA LIVE ✪

Perfomance di tre band giovanili locali

_ Le deviazioni

_ NØHH

_ Last Ride On The Moon



➡ AREA STREET FOOD ⬅



GRA Gruppo Ragazzi Arcade

instagram.com/fotogrammiarcade

facebook.com/grupporagazziarcadegra



Musica Libera Tutti

http://www.musicaliberatutti.it

facebook.com/musicaliberatuttifestival

Si ringrazia per il supporto Ac Arcade 2000 e il Gruppo Alpini Arcade