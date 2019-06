Arcaday Festival: musica, arte e cibo in Villa Cavalieri

L'associazione Jtomo- Musica Libera Tutti e il Gruppo Ragazzi Arcade organizzano, sabato 29 giugno, la terza edizione di Arcaday, il festival organizzato nella splendida cornice di villa Cavalieri in Via Roma. Sarà una giornata dedicata ai giovani nel parco della Villa comunale di Arcade. Non mancheranno musica, arte, cibo e bevande per un sabato di puro divertimento da trascorrere in compagnia.

Il programma