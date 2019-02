Aree umide, un mondo diverso - tre escursioni, tre esempi virtuosi

Riprendono le attività per la lettura critica del paesaggio con tre appuntamenti di grande suggestione. Le aree umide costituiscono un patrimonio di biodiversità e originale bellezza che ci regala il nostro territorio. La mano dell'uomo, una volta tanto saggia, ha contribuito a mantenere e a valorizzare gli ambienti unici proposti da queste tre escursioni: il 24 febbraio il percorso è nella laguna dei casoni oltre Caorle, a Sindacale, ed in prossimità della Valle Zignago. Il 17 marzo ci spingeremo nel vicino comune di Salzano a visitare l'osai chiamata Lycaena, per concludere alle cave di Gaggio, nell oasi gestita dalla Lipu. Tutte e tre le visite saranno accompagnate dalla presenza di esperti che avranno il piacere di illustrare gli interventi di realizzazione delle oasi, la flora e la fauna tipica. Il programma scaturisce da una collaborazione al progetto Io sì di Coop 2.0 per la tutela delle acque.

I trasferimenti per queste visite guidate agevoli per tutti, nello stile dell'associazione Comitato a Difesa ex cave di Marocco, sono attuate con mezzi propri ottimizzati con partenza da Mogliano Veneto (Tv).