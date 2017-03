Terza serata di "Arezzo Wave Contest // Veneto"

Terzo appuntamento con le selezioni live del Veneto legate al concorso Arezzo Wave Love Festival 2017. Sabato 25 marzo alle ore 22:00 e con ingresso libero, presso l'Altroquando (Via Corniani, 32) di S. Alberto di Zero Branco, prenderà il via il contest che mette in palio un posto sul prestigioso palco della finalissima di Milano il prossimo 23 e 24 giugno. Tre le band in gara: Hit-Kunle, Talk to Her e Grey Miller. Info e dettagli su www.arezzowave.com PROSSIMI APPUNTAMENTI - SELEZIONI VENETO 7 APRILE // S. Alberto di Zero Branco - Altroquando 15 APRILE // S. Alberto di Zero Branco - Altroquando // Finali Arezzo Wave Veneto

HIT-KUNLE Il progetto nasce nel 2014, chiamandosi inizialmente "Zodo's", con l'obbiettivo di dare forma ai pezzi composti da Folake, la cantante/chitarrista. Chitarra, voce, basso e batteria sono gli strumenti utilizzati. Nel luglio del 2015 viene registrato un demo contenente 4 brani. Dal settembre dello stesso anno inizia l'attività live nel circuito locale. Agli inizi del 2016 avviene il cambio della sezione ritmica e conseguentemente anche del nome della band in quello attuale, Hit-Kunle. Nel maggio 2016 la "nuova formazione" registra un Cd-Singolo di due brani dal titolo "May I Have Some?". Nel mese di luglio la band viene selezionata per partecipare al progetto "Prospettiva Rock", workshop tenutosi a Sansepolcro (AR) che ha visto la presenza di docenti di livello nazionale e internazionale ed ha trattato in particolare temi come l'arrangiamento e la pre-produzione dei brani. In ottobre la band viene selezionata per "Reset Festival Torino", un festival nazionale focalizzato sulla scena indipendente italiana, richiamndo ospiti da tutta la penisola per organizzare workshop riguardanti il management, la comunicazione e la produzione musicale. L'uscita del primo disco è pianificata per autunno 2017. Il moniker HIT-KUNLE nasce dalla fusione tra il termine Inglese "HIT" e quello Yoruba (dialetto Nigeriano) "KUNLE": "Il colpo che riempie la casa". TALK TO HER I Talk To Her nascono a Padova a fine 2015 come gruppo indie rock ispirandosi ai gruppi post punk revival di fine anni 2000. Dopo un anno dedicato esclusivamente alla composizione dei brani, si propongono alla Battle of Bands promossa dal Rise Festival, ottenendo il secondo posto. Attualmente la band non ha produzioni all'attivo: l'uscita del primo EP è prevista per la primavera 2017.

GREY MILLER I Grey Miller sono una alternative rock band di Verona che nasce nel 2007. Il nome deriva da GREY (grigio) e MILLER (mugnaio). Un colore che sta decisamente bene con l'anima e le influenze post- rock e dark wave che ispirano e influenzano la creatività musicale della band che, come un mugnaio, crea le sue opere con pazienza e le rifinisce con cura. Nel 2008 esce il primo Ep " I Feel Lonely" che contiene l'omonima "I Feel Lonely", "Love" e "The Killer" (GNE Records). L'Ep viene accolto positivamente da fanzine e web radio, e stimola il mugnaio a realizzare un video auto prodotto per il singolo The Killer. Il progetto inizia ad ottenere consensi tra pubblico ed addetti ai lavori, così il gruppo si concentra sulla stesura di nuovo materiale per un Lp. Le nuove canzoni, pur essendo ancora influenzate da gruppi new wave (Joy Division, The Cure) ed indie-rock (Interpol, Franz Ferdinand) si caratterizzano per sonorità medio orientali, vicine all'ambient ed al post-rock (Dead Can Dance, Low). "Fate Wills It" è il nome scelto per il nuovo progetto in lavorazione che inizia nel 2013 con la registrazione di alcuni brani in Russia (Kaliningrad) e l'esibizione in chiave acustica in alcuni locali italiani.