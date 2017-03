Arezzo Wave Contest Veneto

Secondo appuntamento con le selezioni live del Veneto legate al concorso Arezzo Wave Love Festival 2017. Sabato 18 marzo 2017 alle ore 22:00 e con ingresso libero, presso l'Altroquando (Via Corniani, 32) di S. Alberto di Zero Branco (Tv), prenderà il via il contest che mette in palio un posto sul prestigioso palco della finalissima di Milano il prossimo 23 e 24 giugno. Tre le band in gara: HD Holden, Bad Pritt e Plastic Light Factory. Info e dettagli su www.arezzowave.com

BAD PRITT Bad Pritt, side project di uno dei componenti dei The White Mega Giant, nasce a fine 2016. Una one man band che si colloca a cavallo fra elettronica e musica orchestrale. Una band suonata da una persona sola, che ha l'aspetto di un producer ma che suona come un'orchestra. Circondato da un branco di loop, fa del loop una filosofia di vita. Al momento al lavoro sulla sua prima release che vedrà la luce entro la fine del 2017. Senza corde o le bacchett è soltanto un djset. HD HOLDEN Progetto skunky folky beatbox post sbronz blues nato come one man band ed evoluto naturalmente come 'collettivo' di musicisti indipendenti. Musica bastarda, originale, scritta sotto l'influsso di una luna dipinta nel blues. Cris (voce/chitarra) inizia la sua gavetta tra Castelfranco Veneto e Bologna dove viene a contatto con diverse realtà artistiche e musicali. Tra anaillogicità ed elettronica inizia a sperimentare e registrare le prime canzoni DoItYourself suonando in vari locali felsinei collaborando con diversi musicisti provenienti da tutto il paese. Tornato al nord registra il suo primo ep holdeniano-casalingo, "GreenSkinBlueBones" e incontra Spa [chitarra] tra nebbie e querce estive, con il quale inizia a improntare i primi live in duo. Il progetto prende forma con Cippo [beatbox], conosciuto tra le foreste padovane, e il trio suona sempre più spesso in locali e realtà diverse. A fine 2015 si aggiunge in pianta semi stabile Alessandro Bruno Brunetta, giovane sassofonista/organista con un esperienza studio/live paragonabile ai 'big'. Attualmente collaboriamo con diverse realtà artstiche tra cui il progetto Cobrainals, danzatrici del ventre 'inusuali'.

Alcuni dei locali nei quali abbiamo segnato il territorio (in solo/duo/trio): Underground Pub (Castelfranco Veneto), Comarò (Castefranco Venetp), CSO Pedro (Padova), Punto 8 (Trento), Vizio Pub (Padova), Gatto Rosso (Mestre), Artèria, (Bologna), Laboratorio L'Isola / open act per The Blues Against Youth (Bologna), BUM Festival / Facoltà di Lettere e Filosofia (Bologna), Crash! (Bologna), Bacaro Dae Fie (Venezia), Due di Picche (Bassano Del Grappa), Old Bridge Pub (Castelfranco Veneto), Busking Lignano (Udine), Busking Vienna (Vienna, Austria), CC Muziekcafè (Amsterdam, Netherlands), Cafe Lassa (Vienna, Austria), Mojo Cafe (Rocini, Slovenia), Osteria L'Alchimista (Gorizia), Mattorosso / with Keegan McInroe (Montebelluna), Keller Club (Berlin, Germany), Alaska (Berlin, Germany), Hosteria De Cattieria (Liepzing, Germany), Greenwich Pub (Curtarolo), Color Cafè (Bassano Del Grappa), La Stanza (San Martino di Lupari)..

PLASTIC LIGHT FACTORY Finalisti su oltre 600 artisti candidati al "Rock Contest 2014" di Controradio Firenze con testimonial Manuel Agnelli, Piero Pelù, nelle loro composizioni cupi intrecci psichedelici e sognanti voci riverberate si stendono su pulsanti ritmiche dance, tracciando una linea che unisce gli Electric Prunes ai Franz Ferdinand passando dal Paisley Underground con spruzzate di glitter. L'EP di debutto HYPE è diventato disco del giorno Rockit.it, EP del mese su Indie Roccia e tra i 5 migliori album della stagione su 1977 Magazine. E' stato prodotto da Alessio Lonati (Le Case del Futuro/Bee Bee Sea), Brown Barcella (New Candys/Vickers) e masterizzato a La Maestà (Muse-Drones). Il secondo singolo "Colour of the Morning" estratto da HYPE è stato inserito nella compilation n.80 di rockit.it. Dal 12.09.16. sono artisti 'Just Discovered' su MTV New Generation Italia. L'Hype Tour li ha portati ad esibirsi in oltre 20 date tra Italia e Regno Unito, aprendo ad artisti tra cui i Moseek (IT) e i Telegram (UK) in location come il Covo Club, The Islington (Londra) e The Globe (Brighton).