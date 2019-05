Parco degli alberi parlanti: domenica all'aperto con lo show delle bolle

Sei pronto a stupirti davanti a uno spettacolo di bolle di sapone? E a scoprire i segreti del volo e dello spazio? Una giornata dedicata all'elemento aria per vivere una nuova avventura al Parco degli Alberi Parlanti. Una giornata per scoprire proprietà dell'aria attraverso percorsi a tema e l’imperdibile show con le bolle di sapone giganti. Le bolle di sapone son sogni, non vanno scoppiate, vanno soffiate. Elegante e metaforico spettacolo di bolle di sapone e musica. Le bolle in quanto della stessa consistenza dei sogni non vanno scoppiate ma ammirate, coccolate e fatte volare. Uno spettacolo che lascerà a bocca aperta grandi e piccini.

Il programma della giornata

Le macchine di Leo da Vinci: la chiave d’oro ingressi alle ore 10.45, 15.30

Draghi, Dinosauri Animali Estinti: voglio fare il paleontologo alle ore 12.00, 14.30, 15.45

Sognando la Luna: percorso scientifico alle ore 15.30

Dal Precinema al Cartoon alle ore 14.30

Spettacolo con le bolle di sapone alle ore 17 - a cura di Teatro Moro

💰 Spettacolo bolle di sapone: gratuito

🎟️ Biglietto percorsi di animazione 7 €/bambino - 5 €/adulto | Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0422.694046 e info.parco@alcuni.it

Promozioni famiglia valide solo per i percorsi:

- ogni 4 paganti, un biglietto a 1 €.

- biglietti cumulativi bimbo: 2 percorsi 12 euro; 3 percorsi 17 euro.

🌧️ I percorsi “Sognando la luna” e “Dal Precinema al Cartoon” sono garantiti anche in caso di maltempo