Arianna Antinori presenta il nuovo album al Corner Live

Si intitola “Hostaria Cohen” e verrà presentato sabato 20 gennaio al Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave (TV) il nuovo album di Arianna Antinori, considerata una delle più belle voci del panorama rock blues in Italia.



Nata a Roma nel 1981 e cresciuta a Velletri, Arianna vive ormai da molti anni a Vicenza. Dopo l’esperienza iniziale con la sua band Turtle Blues, collabora con molti artisti di fama nazionale ed internazionale. La svolta arriva nel 2010 quando vince il contest internazionale indetto dalla famiglia di Janis Joplin (il fratello Michael e la sorella Laura) in occasione del quarantennale della scomparsa: Cheap Thrills: You – inspired by Janis Joplin. La sua versione del brano “Mercedes Benz” vince il concorso, superando centinaia di proposte arrivate da ogni continente.Con il suo album di debutto “ariannAntinori” e le sue esibizioni live, che l’hanno vista calcare prestigiosi palchi con grandi artisti come Big Brother & The Holding company, Counting Crows, Ana Popovic, Eric Sardinas e molti altri, si è già fatta apprezzare da pubblico e critica.



Nel 2017 ha iniziato la collaborazione con lo storico produttore e compositore Mauro Paoluzzi (Bluvertigo, Gianna Nannini, Mango, Roberto Vecchioni e molti altri) per un nuovo disco rock in italiano -“Hostaria Cohen” – al quale hanno collaborato anche importanti firme del nostro panorama autorale come Elio Aldrighetti, Vincenzo Incenzo e Raffaella Riva.



Il titolo dell’album “HOSTARIA COHEN” si ispira all’incontro tra Janis Joplin e Leonard Cohen al Chelsea Hotel di New York e si rifà all’idea dell’osteria come luogo di incontri, di musica, di scambio di pensiero. Un luogo dove, nello stesso ambiente, si ritrovano personaggi di diversa natura artistica. “È un chiaro riconoscimento ad un periodo che io non ho vissuto ma che adoro – racconta Arianna – ed è un messaggio ai ragazzi a non credere a tutte le “scorciatoie” mediatiche e a sdoganare il proprio talento, suonando con lo spirito collaborativo dei pionieri di quella musica… che ancora oggi detta legge, con qualità creativa e longevità artistica”. L’album è stato presentato in anteprima live con un concerto all’Alcatraz di Milano, in cui l’artista ha portato in scena uno spettacolo unico, al quale hanno preso parte svariati ospiti speciali, regalando così ai suoi fan la possibilità di partecipare ad una serata irripetibile. Oltre alle nuove canzoni, la serata è stata l’occasione per riascoltare in versione inedita, qualche classico rock blues scelto tra i brani che hanno segnato il suo percorso artistico.

Sul palco, oltre all’artista, si sono alternati diversi ospiti d’eccezione tra i quali Alberto Radius, Phil Palmer, Tullio De Piscopo, Nicolò Fragile, Charlie Cannon. Nell’ambito della serata si è tenuto anche un vernissage di Andy Fluon – Bluvertigo, che ha anche realizzato il ritratto di Arianna utilizzato per la copertina del disco.

