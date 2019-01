Arianna Porcelli Safonov al Teatro Del Pane

I monologhi di Arianna Porcelli Safonov tornano al Teatro del Pane! Uno spettacolo essenziale che punta tutto sull’ interpretazione del testo e che fonde improvvisazione, interazione con pubblico, stand-up comedy, reading editoriale e teatro comico. Il lavoro comico di Arianna è molto distante dal cabaret televisivo: la missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale e risvegliare le menti assopite dall’immondizia mediatica cui siamo sottoposti quotidianamente. Per farlo, Arianna Porcelli Safonov parte da un soggetto di satira sociale inserito in un testo ricco di cinismo, di quotidianità ma anche di ottimo gusto grammaticale. I temi sono più che contemporanei: il mondo del biologico, la grande distribuzione, i social network, la filosofia del contatto giusto e molto altro attraverso una selezione di racconti inediti tratti dal blog umoristico https://madamepipi.wordpress.com/ e dai libri Fottuta Campagna (Fazi, 2016) e Storie di Matti (Fazi, 2017). Pieces come esperimenti unici di satira di costume che Arianna miscela con pochi, potenti ingredienti: la buona lingua italiana, le atmosfere quotidiane quanto paradossali e la denuncia dei mali dell’ epoca contemporanea a colpi di risate e di schiaffi culturali.



PRENOTA ORA IL TUO POSTO al 380 3842008 o scrivi a

prenotazioni@teatrodelpane.it



sabato 2 febbraio 2019

apertura porte ore 19:00

cena ore 20:00 – contributo spettacolo+cena 35€

spettacolo ore 21:30 – contributo solo spettacolo 15€

Ingresso riservato ai soci ACSI (costo tessera 5€)



📢 Ingresso riservato esclusivamente ai soci ACSI 📢

⚠ la prenotazione è obbligatoria ⚠