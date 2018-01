"Arie, Sinfonie e Danze per sonar": concerto per Luisa Barbieri

Luisa Barbieri, per molti anni collaboratrice preziosa della Fondazione Benetton Studi Ricerche, è scomparsa nel 2012. Anche quest’anno, in occasione del suo compleanno, la Fondazione vuole ricordarla attraverso una delle sue grandi passioni: la musica. Arie, Sinfonie e Danze per sonar è il concerto che le dedicherà, domenica 28 gennaio alle ore 21 nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, il Quartetto Barocco Santa Cecilia: Anna Carlet, liuto, Alessandro Radovan Perini e Alessandra Vianello, chitarra barocca, Gianni Cuzzolin, tiorba.

Il gruppo nasce dalla collaborazione di quattro musicisti che, affascinati dalla musica rinascimentale e barocca, dopo il diploma in chitarra classica e corsi di perfezionamento, concerti solistici e cameristici, decidono di studiare con il maestro Massimo Lonardi, considerato uno dei maggiori esperti internazionali di musica per liuto e di musica rinascimentale, per approfondire la conoscenza di uno dei periodi di massimo interesse storico, artistico e culturale di tutti i tempi. Sotto la sua guida si è formato quindi questo ensemble nell’ambito del Laboratorio di Musica Antica della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro.

Il quartetto si pone come obiettivo quello di far conoscere le musiche coeve ai tantissimi luoghi di interesse storico e artistico del territorio della Serenissima e della Marca trevigiana. La scelta del repertorio è volta in particolare alla riscoperta di autori meno conosciuti – Andrea Falconieri ne è un esempio illustre – ma non per questo meno interessanti dal punto di vista della scrittura musicale. Tutto il lavoro di ricerca e di stesura degli arrangiamenti è stato svolto sotto l’attenta supervisione del maestro Massimo Lonardi.

Ingresso libero.

Auditorium spazi Bomben, Fondazione Benetton, via Cornarotta 7, Treviso.

Per informazioni: Fondazione Benetton, T 0422 5121, fbsr@fbsr.it