Aroma di bollito - ristorante Aroma 19

Gentili Amici,

il nostro primo appuntamento tematico dell’anno, abbiamo deciso di dedicarlo a un “must” invernale: il BOLLITO!

Venite a degustare i più succulenti tagli di carne, salse tradizionali e grandi vini veneti, venerdì 24 gennaio dalle ore 20:30. *solo su prenotazione



Insalatina di nervetti di vitello



Passatelli in brodo di gallina



Il gran bollito:

scapino e muscolo di manzo, lingua e testina di vitello, gallina e musetto



Le salse:

Peverada, Salsa verde con l’uovo e Cren



I contorni:

Purè di patate alle erbe, verdura cotta e verdure all’agro





Mostarda di Cremona Piemontese e mascarpone fresco



Tortino con canditi e uvetta con crema inglese e frutta fresca



40/persona – vini inclusi



PROSSIMAMENTE AD AROMA:





Venerdì 7 febbraio – ore 20:30

AROMA DI CICCHETTI VENEZIANI

tanti irresistibili “golosessi” veneziani!



Venerdì 14 febbraio – ore 20:30

AROMA DI S. VALENTINO

Un irresistibile menu afrodisiaco per conquistare palati e cuori!



Venerdì 28 febbraio – ore 20:30

I PROFUMI DELLA TRADIZIONE VENETA

Un “viaggio” gastronomico alle radici della nostra cultura culinaria.









AROMA 19 | Via Roma 15 | Monastier di Treviso | Tel. 0422.791155

Seguici anche su Facebook: Ristorante Aroma 19