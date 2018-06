AROMA DI CICCHETTI

Venerdì 6 e sabato 7 luglio

Dalle 20:30



Buffet di cicchetti veneziani:

Polentina e schie fritte, polpette, mantecato e crostini, baccalà fritto , uova e acciughe, sarde in saor, gamberi in saor, duroni, folpetto, crostino con pancetta



Primo:

Riso con i Go e salsa all’aglio nero



Secondo:

Seppie in umido con polenta gialla



Dessert:

Cake di Baicoli e zabaione



35 /persona - vini inclusi







PROSSIMAMENTE AD AROMA:



Sabato 14 luglio – ore 20:30

RIMINI RIMINI!

I sapori del cinema di Federico Fellini



Venerdì 14 e sabato 13 settembre – ore 20:30

AROMA VEGETALE

Un menu 0% animale – 100% gusto





AROMA 19 | Via Roma 15 | Monastier di Treviso | Tel. 0422.791155

Orari: da lunedì a mercoledì 7:30-20/da giovedì a sabato 7:30-24/chiuso la domenica

Seguici anche su Facebook: Ristorante Aroma 19