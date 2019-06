Aroma di rosa: la cena monocromatica

Gentili amici, siete invitati alla prima cena monocromatica di Aroma19, Venerdì 28 giugno (ore 20:30), “AROMA DI ROSA” : dalle tavole, alle pietanze e perché no, anche gli indumenti, per un omaggio al buon cibo e alla poesia del colore!



Parma DOP e pane alla barbabietola

Polenta rosa, schie e ciccioli

Tartare di tonno luna rosa



Risotto al Prosecco superiore 52 rosè e carpaccio di gamberi

Gnocchetti rosa con radicchio, gorgonzola e salsiccia croccante



Sorbetto al moscato rosato



Baccalà morro in olio cottura, zenzero, lime e rosa canina



Semifreddo ai lamponi, meringa e cioccolato rosa



40/persona – vini inclusi





PROSSIMAMENTE AD AROMA:



Venerdì 12 luglio – ore 20:30

AROMA D’INDIA

sapori speziati e profumi aromatici, un viaggio alla scoperta dei segreti della cucina indiana. 35/persona – vini inclusi



Venerdì 26 luglio – ore 20:30

AROMA DI GIALLO E ARANCIO

Declinazioni ricercate con le tonalità calde dell’estate. (seconda cena monocromatica) – 35/persona – vini inclusi