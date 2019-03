Aroma di primavera al ristorante Aroma 19

Gentili amici,

venerdì 29 marzo (ore 20:30) inauguriamo la bella stagione con un freschissimo menu dalla gustosa dispensa dei prati!



AROMA DI PRIMAVERA

Venerdì 29 marzo – ore 20,30



Variazione di primizie primaverili:

Verdon e cannellini

Agretti e acciughe

Soffice di ortica, datterino e burrata





Risotto mantecato ai bruscandoli e rosoline

Gnocchi di ricotta all’Erba Cipollina e asparagi





Suprema di faraona al timo e limone, asparagi, cruditè di taccole e ravanelli





Tartella con chantilly al pistacchio e frutta fresca





€35 / persona – vini inclusi

PROSSIMAMENTE AD AROMA:

Venerdì 12 aprile – ore 20:30

AROMA DI FRUTTA

Dall’antipasto al dessert, golose declinazioni a base di frutta!



Venerdì 26 aprile – ore 20:30

AROMA DI ASPARAGI

Uno degli appuntamenti imprescindibili della primavera in cucina.







Sono disponibili inoltre i nostri menu per banchetti e cerimonie!

Saremo lieti di accompagnarvi nell’organizzazione del vostro evento e delle scelte più opportune per farne un momento speciale.









AROMA 19 | Via Roma 15 | Monastier di Treviso | Tel. 0422.791155

Seguici anche su Facebook: Ristorante Aroma 19

Gallery