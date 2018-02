Aroma di Sicilia con il Commissario Montalbano

A grande richiesta, dopo il ritorno di Montalbano in TV, i sapori preferiti dal commissario più amato d’Italia tornano ad Aroma 19. Giovedì 1 e venerdì 2 marzo, il ristorante di Monastier proporrà due serate dedicate alla tradizione culinaria siciliana, con gustosi spunti tratti dai racconti di Andrea Camilleri. Gli appassionati della serie di romanzi e di film per la TV potranno riconoscere i piatti citati dal ghiotto commissario, a cominciare dall’immancabile “arancino di Adelina” di benvenuto; cui seguiranno antipasti come Alici con la cipollata e Sarde a beccafico; e primi piatti come Pasta incasciata e Maccu di fave, mentre i secondi piatti includeranno Baccalà a’ghiotta e la colorata Caponatina siciliana.

Per concludere, un cannolo dedicato al compianto Marcello Perracchio, l’attore che ha tante volte impersonato il goloso dottor Pasquano della serie. Pietanze accompagnate da una selezione di vini Donnafugata in abbinamento, per restare rigorosamente nel tema dei sapori di Sicilia.

Costo della cena: euro 35/persona. Solo su prenotazione. Tel. 0422.791155.