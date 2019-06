Serata "Aroma vegetariano" al Ristorante Aroma 19

Gentili amici, abbiamo preparato per voi una nuova esperienza di sapori, tutti estivi per abbracciare la nuova stagione: venerdì 14 giugno (ore 20:30) vi invitiamo ad “AROMA VEGETARIANO”!



Gazpacho andaluso



Crema di asparagi, uovo fritto con cuore morbido e burrata

Sformatino alle erbe su datterini stufati



“Risi e bisi”

Couscous allo zafferano con verdure e germogli



Medaglione di sedano rapa al latte e salsa al Raboso invecchiato



Tortino al cioccolato, crema inglese e frutta fresca



35/persona – vini inclusi





PROSSIMAMENTE AD AROMA:



Venerdì 28 giugno – ore 20:30

AROMA DI ROSA

La prima cena monocromatica ad Aroma, un omaggio al buon cibo e alla poesia del colore – 35/persona - vini inclusi



Venerdì 12 luglio – ore 20:30

AROMA D’INDIA

sapori speziati e profumi aromatici, un viaggio alla scoperta dei segreti della cucina indiana. 35/persona – vini inclusi



Venerdì 26 luglio – ore 20:30

AROMA DI GIALLO E ARANCIO

Declinazioni ricercate con le tonalità calde dell’estate. (seconda cena monocromatica) – 35/persona – vini inclusi





AROMA 19 | Via Roma 15 | Monastier di Treviso | Tel. 0422.791155

Seguici anche su Facebook: Ristorante Aroma 19