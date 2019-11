Ars in Tempore, percorso di arte contemporanea nelle antiche abbazie

Il progetto culturale Ars in Tempore nasce con la volontà di promuovere il dialogo tra antico e presente, suggerendo possibili relazioni tra gli edifici medievali delle abbazie e le odierne creazioni di arte contemporanea. Il percorso prevede l'allestimento di esposizioni presso significative sedi abbaziali in tutto il territorio nazionale.

La prima edizione coinvolge quattro abbazie nel territorio compreso tra Friuli Venezia Giulia e Veneto già inserite nei circuiti turistici: Santa Maria di Pero di Monastier (TV), Sant’Eustachio di Nervesa dalla Battaglia (TV), Santa Maria in Sylvis di Sesto al Reghena (PN), Santa Maria di Follina (TV). Il percorso si conclude in Umbria con due esposizioni presso il Museo Diocesano e la chiesa di Santa Maria Nova di Gubbio.

Le esposizioni itineranti costituiscono un'inedita opportunità per riscoprire le peculiarità di aree antiche di straordinario interesse storico e per apprezzare gli esiti più attuali dell'arte quale espressione del nostro tempo. Le sedi delle antiche abbazie infatti sono state selezionate per il particolare ruolo che hanno goduto nel passato come fulcro originario di un ricco patrimonio culturale e centro di una fervida attività produttiva. Il progetto invita a una riflessione sui luoghi e sugli spazi che nel corso dei secoli hanno modificato la loro funzione e sottolinea l'importanza di conservare un rapporto di continuità con la storia. Gli ambienti abbaziali che hanno perduto il loro originario impiego divengono prestigiosi spazi espositivi accogliendo le opere di personalità artistiche conosciute nel panorama nazionale e internazionale, costituendo un occasione per incrementare l'offerta culturale e turistica.

Nell'organizzazione del calendario delle esposizioni, particolare attenzione è riservata ai periodi dedicati a fiere, sagre locali o manifestazioni produttive ed enogastronomiche quali momenti significativi di affluenza di visitatori. L'opera d'arte non è un prodotto fruibile da una cerchia ristretta di “pochi eletti”, è un atto creativo che richiede la partecipazione emotiva di un pubblico sempre più ampio. In tale contesto, la cooperazione e la condivisione di intenti tra gli enti e le varie istituzioni divengono i presupposti per riuscire ad aprire le porte dell'arte verso la comunità e a creare eventi in virtù della sua funzione etica e sociale.



Con il patrocinio di:

Regione del Veneto

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Umbria

Provincia di Perugia

Provincia di Treviso

Comune di Gubbio

Comune di Follina

Comune di Monastier

Comune di Nervesa

Comune di Sesto al Reghena



Organizzazione:

5D Quinta Dimensione - Oltre l’Immagine Associazione Culturale Promozione Eventi Arti Visive



Comitato organizzatore:

Ars in tempore



Curatori:

Roberta Gubitosi Tiziano Marchioni



Curatore artistico:

Roberta Gubitosi



Info: 3281511878/ 3467665522

arsintempore@gmail.com

Gallery