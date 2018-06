Arsene Duevi al Parco degli Alberi Parlanti: concerto e food

Il World Music Live Festival al Parco degli Alberi Parlanti: sonorità da ogni parte del pianeta, nella suggestiva cornice dell’Estate al Parco, con l’originale format “Il Giro del Mondo in 4 Risotti” a cura del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana. Quattro eventi-concerto gratuiti di World Music (ogni venerdì di giugno) arricchiti dalla degustazione di quattro risotti “fusion”, in tema con il sound della serata, creati



Arsene Duevi – venerdì 22 giugno - ore 21.15



Arsene Duevi, originario del Togo, è cantante, cantautore, polistrumentista e “sciamano musicale” che seduce con le sue sonorità che mescolano Africa e Mediterraneo, Jazz e World Music, cantautorato e improvvisazione. Arsene è anche educatore ed etnomusicologo (in Africa Occidentale ha condotto un’importante ricerca su ritmi, poliritmi e canti locali). Dopo essere stato direttore del coro della Cattedrale di Lomé (Capitale del Togo), in seguito ad avventurose vicissitudini sbarca a Milano nel 2002 dove incontra Saul Beretta e debutta come compositore al Conservatorio di Milano l’anno successivo. Dal 2004 partecipa alle produzioni originali di Musicamorfosi, collaborando stabilmente con Giovanni Falzone e Roberto Zanisi.

Risale al 2010 il suo debutto discografico con “La Mia Africa” che ottiene plausi e consensi lo porta a esibirsi in tutta la penisola, anche in festival importanti come “ISuoni delle Dolomiti” e “Mi.To”. Per Arsene la musica è un potente mezzo espressivo, ma anche spunto per riflessioni che partono dalla saggezza dei proverbi africani per toccare temi prediletti come la pace, la giustizia e i diritti umani. Nel 2016 esce Haya – Inno alla Vita, (Musicamorfosi), 11 canzoni intrise di proverbi africani, invenzioni verbali e ritmiche, citazioni e omaggi a Fabrizio De Andrè e Bob Marley. Un vero inno alla multiculturalità, cantato in francese, italiano ed Ewè, la lingua madre di Arsène, con la quale l’artista invita allo scambio e alla solidarietà, a scegliere sempre la vita, a non farsi usare dai soldi, a non darsi mai per vinti, a lasciarsi abbracciare, ad alzarsi e a ricominciare. Un invito, insomma, a intendere la Vita come percorso, non sempre facile, ma che si apre alla speranza: la speranza delle voci di chi attraversa il Mediterraneo, in cerca di un nuovo orizzonte sembrano risuonare nelle parole di Arsène: “quando in fondo non sembra esserci più nulla, c’è ancora speranza”. Haya è stato presentato in diretta Radio su Radio 1, Radio 3, Radio Popolare e sui principali palchi italiani (tra cui Blue Note a Milano e Parco della Musica di Roma)



Quattro serate di grande e trascinante musica, quindi, arricchite da un interludio appetitoso che arricchisce le suggestioni musicali con quelle legate al gusto. Ecco la programmazione completa del Festival (inizio concerti ore 21.15 | ingresso gratuito | in caso di pioggia i concerti si fanno presso Alcuni Teatro Sant’Anna):

venerdì 8 giugno – SuRealistas (ritmi sudamericani) + Risolada, la rivisitazione in risotto della classica ricetta feijoada;

venerdì 15 giugno – Valerio Vettori e i Rolling Around (ritmi celtici) + Risotto alla Guinnes con patate e aromi;

venerdì 22 giugno – Arsene Duevi (ritmi africani) + Rizotto, la rivisitazione in risotto della ricetta tipica del Togo (riz sauce arachide);

venerdì 29 giugno – Barodrom Orkestra (ritmi balcanici) + Risotto con sataras e cevapcici, ovvero l’unione di un piatto di verdure tipico balcanico a base di cipolla e peperoni con la tipica salamella balcanica.



Per informazioni sugli appuntamenti: parcodeglialberiparlanti.it - 0422694046 - info.parco@alcuni.it



La rassegna WMLF-World Music Live Festival è inserita nel cartellone Estate Trevigiana di Treviso Smart City, con il patrocino di Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Città di Treviso, ReteEventi, Mibact, TvLovesMe. Il Giro del Mondo in 4 risotti è organizzato grazie alla collaborazione del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana - Treviso: Dripping Taste e del Ristorante Al Migò di Treviso.