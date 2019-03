Art & ciocc - il tour dei cioccolatieri a Vittorio Veneto

ART&CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri

2-3 marzo 2019 | Vittorio Veneto, Viale della Vittoria



Previsioni meteo per il weekend: una pioggia di cioccolato si sta per abbattere su Viale della Vittoria a Vittorio Veneto! Sono previste raffiche di tartufi, cremini, tavolette, praline, accompagnate da creme spalmabili e sculture di cioccolato… Si invitano tutti i golosi ad uscire con cautela!



Arriva a VITTORIO VENETO l’unico e inimitabile Tour dei Cioccolatieri di ART & CIOCC® il tour di fama nazionale dei più importanti maestri cioccolatieri artigiani, che sabato 2 e domenica 3 marzo inonderanno di dolcezza Viale della Vittoria, con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.



Passeggiando lungo il Viale si potranno degustare più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato senza mai tralasciare salute e benessere. In tutte le tappe del tour viene rivolta infatti un’attenzione particolare anche alle diverse esigenze e scelte alimentari per cui si potranno trovare cioccolato e dolci senza glutine, bio, vegan, senza zucchero ed il pregiato cioccolato crudo dalle riconosciute proprietà antiage. Non mancheranno inoltre i grandi classici che contraddistinguono il Tour dei Cioccolatieri di ART & CIOCC®: le prelibate praline di oltre 42 gusti, le barrette, i cioccolatini, i cremini, i liquori al cioccolato, le creme spalmabili di ogni gusto, le infinite combinazioni di tartufi, croccanti golosi e i particolarissimi cioccolatini alla birra. Ogni maestro cioccolatiere è inoltre specializzato in oggettistica al cioccolato (scarpe, borsette, cuori, attrezzi, cellulari e oggetti realizzati ad hoc per i regali delle feste) oppure in specifiche produzioni regionali, come il cannolo siciliano, il cioccolato di Modica o di Perugia.



Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Calabria e Sicilia sono le regioni natali dei maestri cioccolatieri del tour ART & CIOCC®. «È una festa del cioccolato itinerante di grande richiamo, ci vengono a trovare da 50.000 a 100.000 visitatori ogni weekend – conclude Roberto Donolato, amministrazione delegato di Mark. Co. & Co., l’agenzia che ha ideato e progettato l’iniziativa, il tour più importante a livello nazionale. Dura dai tre ai cinque giorni, a seconda delle disponibilità delle singole amministrazioni comunali e da sempre aggrega cittadini e turisti da tutte le regioni italiane».



La manifestazione, organizzata da Mark. Co. & Co. con il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto, promette di deliziare grandi e piccini, festeggiando l’undicesimo anniversario del tour ART & CIOCC® nella maniera più dolce possibile.



ORARI EVENTO: Sabato 2 e domenica 3 marzo dalle 9 alle 21

FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/322464068548474/?active_tab=discussion