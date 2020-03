Coronavirus, i musei civici vanno online: video e lezioni sulle opere trevigiane

Dopo gli ottimi riscontri da parte degli appassionati di arte (e non solo), il programma di iniziative social a cura dei Musei Civici per “arrivare” alle persone nel periodo di emergenza sanitaria si arricchisce e diventa un vero e proprio palinsesto settimanale.

Oltre all’iniziativa #pillolediMuseo che, ogni lunedì, permette di godere, attraverso lo smartphone o lo schermo del pc, della bellezza dei luoghi dell'arte temporaneamente chiusi, arrivano anche negli altri giorni della settimana, sempre alle 18, approfondimenti su “Natura in Posa – Capolavori dal Kunsthistorisches Museum in dialogo con la fotografia contemporanea” (che verranno pubblicati il martedì e il giovedì) con storie e aneddoti raccontati dai curatori Denis Curti e Francesca Del Torre oltre alle storie delle singole opere più rappresentative dei Musei (ogni mercoledì, a cura di Paola Bonifacio ed Elisabetta Gerhardingher. Ci saranno inoltre, il venerdì, video-approfondimenti sui libri più belli di Treviso in vendita al bookshop del Museo presentati direttamente dagli autori e, nel week-end”, un “Coming Soon” dei Musei Civici dove i curatori di mostre e festival in programma si racconteranno attraverso anticipazioni e approfondimenti. Le stories verranno pubblicate nei profili Social del Comune di Treviso (Facebook e Instagram) il lunedì e il giovedì e, ogni giorno, nelle pagine ufficiali dei “Musei Civici” e nello spin-off turistico “Treviso Città Incantata” e rimarranno sempre visibili sulla pagina YouTube del Comune di Treviso. «L’iniziativa “pillole di museo” è stata accolta con particolare entusiasmo, motivo per cui abbiamo deciso di aggiungere ulteriori contenuti», afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. «Per questo palinsesto social abbiamo pensato al titolo “Art Delivery”, proprio perché vogliamo che l’arte e la bellezza arrivino comodamente nelle case».

ART-DELIVERY, IL PROGRAMMA

Ogni giorno alle 18 sui canali social Comune di Treviso, Treviso Città Incantata e Musei Civici di Treviso:

- Lunedì: "Pillole di Museo" video a cura di Paola Bonifacio e Elisabetta Gerhandinger

- Martedì: "Natura in Posa" video a cura di Denis Curti e Francesca Del Torre

- Mercoledì: “Le opere raccontano”, approfondimento a cura di Paola Bonifacio e Elisabetta Gerhandinger

- Giovedì: "Natura in Posa" video a cura di Denis Curti e Francesca Del Torre

- Venerdì: "Libri alla scoperta di Treviso" racconto dei loro autori

- Sabato: "Coming Soon nei Musei Civici": la parola ai curatori

- Domenica: "Coming Soon nei Musei Civici": la parola ai curatori