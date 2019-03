Art+Feminism Wikipedia Edit-a-Thon è un evento giunto alla sesta edizione e che vuole rispondere proattivamente al problema della rappresentanza di genere su Wikipedia, focalizzandosi principalmente sui temi artistici. H-FARM ha deciso di supportare l’iniziativa organizzando una tappa italiana prevista sabato 30 marzo, nell’headquarters di Ca’ Tron.

La digitalizzazione del sapere ha contribuito a una democratizzazione della conoscenza, accessibile gratuitamente da tutti e in qualsiasi luogo. Trattandosi di un processo collaborativo, Wikipedia è caratterizzata da una forte vicinanza alle dinamiche sociali e ne amplifica le caratteristiche positive e negative. Esattamente come molti altri settori, anche quello della conoscenza e dell’informazione soffre di un forte gender gap: solo il 10% degli editori su Wikipedia è donna, e proprio per questo le voci e i contenuti dell’enciclopedia sono distorti a causa del mancato contributo femminile. Per questo dal 2014, durante il mese di marzo, istituzioni artistiche come il The Museum of Modern Art di New York, la Tate di Londra, o l’African Women Development Fund in Ghana diventano protagoniste di maratone di scrittura su Wikipedia.

L’obiettivo? Incentivare la partecipazione femminile e contribuire ad una più equa rappresentazione di temi legati a donne, femminismo, arte e quindi supportare la creazione di un sapere più libero e inclusivo. Lo scorso anno sono stati organizzati più di 275 eventi per un totale di 22.000 articoli creati o migliorati e quest’anno si punta a fare ancora meglio. L'evento vedrà la partecipazione di un'ospite d'eccezione, Danda Santini, Direttrice di IO Donna, che aprirà la mattinata con una panoramica sul tema dell’empowerment femminile nel mondo del lavoro e dell'arte, con interessanti focus tratti dalla propria esperienza personale e da quella delle molte donne che sono state protagoniste del famoso settimanale italiano. La partecipazione è aperta a tutti, donne e uomini, wikipediani esperti e non.

E’ richiesta la registrazione: https://h-farm.link/artfem