Dialoghi sullo stile liberty alla Art nouveau week 2020

In occasione della seconda edizione dell’Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica Art Nouveau, l’Associazione Italia Liberty presenta un inedito palinsesto di appuntamenti che avranno luogo dall’8 al 14 luglio 2020.

La scelta del periodo da parte del curatore, Andrea Speziali, nasce dalla volontà di celebrare in particolare due grandi protagonisti internazionali del Liberty: l’architetto milanese Giuseppe Sommaruga e l’austriaco Gustav Klimt, esponente di punta della Secessione Viennese, nonché altri importanti personaggi come William Henry Bradley, Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, Charles Cottet, Siegmund von Suchodolski e Alphonse Mucha; ogni giorno della settimana rappresenta, infatti, una data significativa per ciascuno dei protagonisti. Il ricco calendario promosso dall’associazione è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in Italia e all’estero. Si tratta, infatti, di un evento diffuso, che prevede visite guidate, mostre e conferenze in diverse località, per permettere ad un vasto pubblico di viaggiare a ritroso nelle arti visive e nel gusto a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo.

In questo scenario internazionale si colloca anche la città di Treviso, coinvolta con una conferenza fruibile gratuitamente online martedì 14 luglio alle 15 in diretta Facebook e Instagram nei canali ufficiale di @artnouveauweek e del relatore @andreaspeziali, riconosciuto tra i massimi esperti dell’arte Liberty in Italia che guiderà il pubblico con suggestive immagini per raccontare il panorama della città. Gli interessati sono invitati a restare aggiornati sul sito per l’eventuale possibilità che la conferenza si tenga in loco presso la biblioteca Comunale di Treviso (al momento in corso di organizzazione) e in caso di una riuscita dell’evento fisico, successivamente alla conferenza (seguendo le normative vigenti) attorno le ore 18:00 il curatore tiene una passeggiata nelle vie e pizze della città per raccontare gli edifici storici. Il giorno mercoledì 8 luglio, la manifestazione si aprirà con il concorso fotografico “My Art Nouveau Week”, che prevede la selezione dei contenuti più interessanti postati su Facebook e Instagram nel corso della settimana. Gli interessati potranno raccontare la propria esperienza Liberty postando foto e video sui social, con il tag al profilo di @artnouveauweek, @theworldartnouveau e @museoliberty, e l'hashtag #artnouveauweek, oppure inviando le immagini a concorso@italialiberty.it. Questa iniziativa vede il coinvolgimento del talent Gabriele Corio (instagram @gabiele.corio), che ha realizzato dei filtri speciali in linea con il tema della manifestazione e selezionerà i cinque autori delle stories più originali ed influenti pubblicate con il tag @artnouveauweek. Per alcune visite viene proposta la modalità virtuale, grazie alla quale sarà possibile, ad esempio, ammirare l’architettura torinese o conoscere la collezione Sforzesca di arti applicate dai propri dispositivi, grazie alla partnership tra Italia Liberty e Google Arts & Culture.



Questa edizione di Art Nouveau Week si propone di lanciare un segnale in direzione della ripartenza culturale dopo l’emergenza. Il fitto calendario di appuntamenti, gestiti anche da remoto attraverso le piattaforme FB, IG e Zoom, vuole restituire al pubblico il piacere di godere dell’arte e della cultura, potendo scegliere liberamente tra numerose alternative. Il curatore della manifestazione sottolinea come il graduale ritorno alla normalità segni anche la riattivazione dei grandi appuntamenti culturali annuali, tra i quali Art Nouveau Week vuole assumere un posto stabile, grazie alla qualità delle proposte e alla entusiastica partecipazione del pubblico. Alla settimana del Liberty sarà poi affiancato il festival “Novecento Rendez-vous”, un nuovo progetto curato da Andrea Speziali, che abbraccia tutto il Novecento e il cui programma è disponibile alla pagina Instagram @novecentorendezvous. La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.





Tutti gli aggiornamenti sul sito: www.italialiberty.it

