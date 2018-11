Art Voice Academy rinnova il tradizionale appuntamento natalizio al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. Due i concerti eccezionalmente in programma, martedì 4 dicembre (alle 18.30 e alle 20.45), per festeggiare insieme, in musica, anche un “giovane compleanno”. Art Voice Academy è infatti nata nel 2003, 15 anni fa, da un’idea del suo direttore artistico, il Maestro Diego Basso. Nel doppio concerto, Art Voice Christmas Songs, sarà possibile ascoltare più di 100 allievi dell’Accademia: Children’s Choir (dai 4 ai 14 anni), Teen’s Choir (dai 15 ai 17 anni) e Young Choir (dai 18 ai 25 anni), le voci soliste di Art Voice Academy, tra i quali anche i 25 coristi che accompagneranno artisti nazionali ed internazionali come Elisa, Anastacia e Dee Dee Bridgewater, al Concerto di Natale in Vaticano, che andrà in onda il prossimo 24 dicembre, Vigilia di Natale, in prima serata su Canale 5.



Nella calda e suggestiva cornice del Teatro Accademico, nel cuore della città di Castelfranco Veneto, in palcoscenico con gli allievi dell’Accademia, ci saranno i professori d’orchestra dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretti dal Maestro Diego Basso. Per entrambi i concerti inoltre è atteso un ospite speciale, Red Canzian, artista da tempo affezionato al progetto di Art Voice Academy. Come di consuetudine, il Maestro Basso non svela mai completamente la scaletta prima dei concerti, ma certamente sarà possibile ascoltare un repertorio di brani che spaziano dalla tradizione natalizia a contributi pop rock, con un gran finale, I will follow him, tratto dal celebre film Sister Act con Whoopi Goldberg.



Art Voice Academy è un luogo dedicato alla musica e al canto pop, rock, jazz e musical che accompagna i giovani e i futuri artisti nel loro percorso, grazie ad insegnanti e a percorsi didattici di alta qualità. Spesso, attraverso l’esperienza live, l’apprendimento si trasferisce dalle aule al palcoscenico, in occasione di importanti concerti e produzioni televisive come Sanremo Young - RAI 1, Viva Mogol! – RAI 1, Music – Canale 5 e dal 2012 al Concerto di Natale in Vaticano. “Ancora una volta il palcoscenico permetterà a tutti gli allievi di vivere un’esperienza live e incontrare il pubblico” dichiara il Maestro Diego Basso “Un pubblico che da anni ci segue e ci trasmette l’energia per proseguire con entusiasmo questa fantastica esperienza iniziata 15 anni fa. Il palcoscenico – prosegue il Maestro Basso – è un luogo dove si sente scorrere la vita con tutta la sua forza e ci consente di incontrare dal vivo la gente e dove, tutti insieme, possiamo immergerci in un’atmosfera unica”.



Il 4 dicembre ascolteremo anche le voci dei tre allievi che nella prima edizione di Young Pop Rock Award 2018 hanno conseguito le borse di studio per tre anni di formazione in Art Voice Academy, iniziativa desiderata e promossa da Franca e Otto Casonato e Graficart. Le borse sono state assegnate a seguito della valutazione da parte di della Commissione artistica formata dal direttore Diego Basso, i compositori Marco Falagiani e Francesco Sartori, il cantante e attore Vittorio Matteucci e gli insegnanti dell’Accademia.

Concerto Art Voice Christmas Songs

Teatro Accademico di Castelfranco Veneto



Children, Teen and Young Choirs

Art Voice Academy

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Direttore d'orchestra: Diego Basso

Ospite: Red Canzian



Martedì 4 dicembre 2018

ore 18.30 - concerto pomeridiano

ore 20.45 - concerto serale



Prenotazione e prevendita biglietti:

Segreteria di Art Voice Academy

via delle Mimose, 6 - Castelfranco Veneto

dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30



Biglietti

intero euro 20,00

ridotto euro 10,00 (dai 14 ai 18 anni)

gratuito da 0 ai 13 anni



Il giorno dei concerti i biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro Accademico dalle ore 16.00 fino all'esaurimento dei posti.



Info online:

Art Voice Academy - Tel. 393 9639677 - segreteria@artvoiceacademy.it