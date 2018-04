Arte e Musica in Villa

Villa Grimani Morisini Gatterburg, piccolo gioiello del `500, apre le porte per un pomeriggio all`insegna dell`arte e della musica. Il propietario vi accompagnerà attraverso il giardino e le sale e vi racconterà la loro storia. Nell`incanto di questo luogo avrete modo di ascoltare la pianista Alessandra Fornasa in un recital che prevede musiche di Mozart e Musorgsky.



Ritrovo in villa Via Gazzie 9 - Albaredo di Vedelago (TV) alle ore 16,00

Ingresso in villa con visita guidata e momento musicale euro 10,00 intero - gratuito fino 12 anni.



Per info e prenotazioni 328 8237494