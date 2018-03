Camminata Nordic Walking ad Arte Sella (Borgo Valsugana – Tn). Arte Sella è un progetto artistico che si sviluppa in mezzo alla natura. Le opere sono ottenute con rami tronchi foglie e sassi e collocate lungo un itinerario che si sviluppa nel bosco. Andremo a camminare attraverso il Percorso Arte Natura un sentiero forestale che si sviluppa sul versante del Monte Armentera. Arriveremo poi a Malga Costa per entrare nel parco a pagamento dove visiteremo diverse opere tra cui la Cattedrale Vegetale. Il rientro lo faremo lungo la strada provinciale fermandoci a Villa Strobele per ammirare il suo giardino contenente alcune opere di Arte Sella. –



Ritrovo a Treviso: ore 7,30 Stadio Rugby, str. Cisole

Ritrovo in loco: ore 9,15 parcheggio presso il punto informativo di Arte Sella al Ristorante “Al Legno”

Lunghezza percorso: circa 10 km

Durata percorso: 4 ore

Difficoltà percorso: facile

Dislivello: m. slm 100



Note: abbigliamento a cipolla, k-way se il tempo è incerto; scarpe con buon grip o scarponcini, acqua e spuntino di frutta. Previsto pranzo al sacco

Biglietto di ingresso 8,00 €



Quota di partecipazione: € 5

Noleggio bastoncini (solo per chi conosce già la tecnica del Nordic Walking) € 2

In caso di condivisione del passaggio auto, abbiamo calcolato il costo per auto in 30,00 € (210 a/r x0,14 € km) da dividere tra i passeggeri.



Istruttore: Fabio (cell. 3358069232)



Prenota qui entro venerdì 6 aprile indicando il punto di ritrovo.

http://www.nordicwalkingtreviso.net/escursione/arte-sella-borgo-valsugana/



Attività per soci ASD Strada Facendo