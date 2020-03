TRA non si ferma: due proposte artistiche per affrontare l'isolamento

TRA Treviso Ricerca Arte, associazione culturale privata di arte contemporanea di Treviso, non si ferma. In questo periodo di forzata chiusura dovuta al Coronavirus, lancia due nuove campagne social su Instagram e Facebook per continuare a diffondere l’arte anche durante la quarantena.

Le due proposte, #TRAkids e #unartistalive, sono state pensate per coinvolgere rispettivamente bambini e artisti online, attraverso rubriche didattiche e Instagram takeovers.Nello specifico, la prima rubrica invita settimanalmente i bambini a cimentarsi nelle tecniche di famosi artisti di arte contemporanea per poi condividere il proprio capolavoro online con il supporto dei genitori. In questo modo anche i più piccoli potranno avvicinarsi all’arte e imparare qualcosa di nuovo attraverso la manualità e il gioco. La seconda rubrica, invece, chiama a raccolta moltissimi artisti che hanno collaborato con TRA in passato e anche nuove proposte, che a turno da martedì 24/03, per 24 ore ciascuno, gestiranno la pagina Instagram (tra_trevisoricercaarte) e Facebook (@tra.trevisoricercaarte) dell’associazione, condividendo la propria visione della situazione attuale. Si potranno vedere progetti artistici passati e futuri, lavori inediti, riflessioni, scritti, immagini, video e contenuti di ogni genere creati nella quotidianità, ora rimessa in discussione. Questa iniziativa, definita “takeover”, mira a coinvolgere soprattutto le fasce più giovani, estremamente attive in questo periodo sui social, e ad avvicinarle al mondo dell’arte contemporanea. L’associazione si pone così l’obiettivo di fornire un’occasione di intrattenimento e condivisione unita alla diffusione dell’arte contemporanea, specchio e interprete del presente.





Contatti:

http://www.trevisoricercaarte.org/

cell. 339 6443542

Facebook: @tra.trevisoricercaarte

Instagram: tra_trevisoricercaarte

Sostieni TrevisoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di TrevisoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery