L' appuntamento con Biologico in Piazza Pola e Artigianato in Piazza Pola, viene unificato nello stesso appuntamento per creare UN' UNICA OCCASIONE di incontrare, conoscere e scoprire cose ( e realtà ) BELLE, BUONE e AUTENTICHE!



SEMPRE IN piazza Pola Treviso..dal 2007!



#GreenMarket #Biologico #ArtigianatoArtistico #Creatività #Upcycling#Sostenibile #AssociazioneilGadino #ArtigianatoinPiazzaPola#BiologicoinPiazzaPola #TrevisoEventi