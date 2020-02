Mostra multimediale "Artisticasale 1993/2019" di Maurizio Zenga

Il Prof. Maurizio Zenga, docente di Educazione Artistica presso l’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile dal 1993 al 2019 e vignettista per passione, raccoglie in questa mostra una selezione delle esperienze didattiche realizzate in questi anni insieme ad una cospicua raccolta di vignette originali tratte dal suo repertorio sulla scuola. La mostra, multimediale, allestita al primo piano della Villa Bembo (Biblioteca comunale) sarà aperta al pubblico da sabato 22 febbraio 2020 fino a domenica 8 marzo e comprende tre sezioni:

• ESPERIENZE DIDATTICHE

• VIGNETTE UMORISTICHE SULLA SCUOLA

• VIDEO E REPORTAGE

Sabato alle ore 17.00: inaugurazione della mostra.

Giovedì 20 febbraio alle ore 20.00: anteprima, presso la struttura di Carnevalando in Piazza All'Arma dei Carabinieri a Casale sul Sile, con la proiezione del video "Gli apprendisti Stregoni" e la partecipazione di Maurizio Zenga e il gruppo degli ex allievi della scuola media che parteciparono al Carnevale di Viareggio nel 2000 vincendo il primo premio con il carro di prima categoria "Abracadabra".

Nella mostra multimediale che aprirà sabato alle 17.00, più di 200 vignette sulla scuola, foto, documenti, testimonianze, video sulla attività didattica del professore che è andato in pensione a settembre e ora riassume la sua lunga esperienza di docente e di vignettista per passione, in questa esposizione patrocinata da:

Comune di Casale sul Sile

Assessorato alla Cultura

Istituto Comprensivo di Casale sul Sile

Biblioteca Comunale

Associazione Genitori

Carnevalando