III° evento informativo "Ascoltaci, ascoltati e scegli: una risposta per ogni dolore. Riconoscerlo per sconfiggerlo"

Dopo il grande successo degli scorsi appuntamenti, Rebellato Fisiomedical Center ha il piacere di invitare tutti i cittadini attenti alla salute al III° evento informativo gratuito "ASCOLTACI, ASCOLTATI E SCEGLI: una risposta per ogni dolore. Riconoscerlo per sconfiggerlo".

La data da fissare in calendario è Mercoledì 22 Febbraio ore 20.30, l’evento si terrà presso l’Hotel Fior di Castelfranco Veneto. I relatori della serata saranno: Giancarlo Rebellato (massofisioterapista, CEO della Rebellato Fisiomedical Center, e presidente dell’Associazione PAS), il Prof. Mark Pfister (naturopata, consulente, ricercatore e docente) E Natale Petti (psicologo, naturopata, formatore e consulente). Durante la serata risponderanno a tutte le domande del pubblico. Attraverso la medicina Bio-Logica impareremo ad interpretare e risolvere i sintomi del corpo, segnali che troppo spesso vengono ignorati. Per l'occasione l'evento sarà trasmesso in streaming nazionale live sia su Facebook che Youtube.