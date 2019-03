Una rassegna di due eventi dedicati alla Superstrada Pedemontana Veneta, con un film e un libro che raccontano storie personali e collettive legate al passaggio della nuova infrastruttura. Due occasioni per riflettere attraverso una strada sui cambiamenti, antichi e recenti, che hanno contribuito, nel bene e nel male, a definire il Veneto e i veneti del presente.



ASFALTO. I costi umani della Superstrada Pedemontana Veneta

proiezione del film-documentario di Dimitri Feltrin

a seguire incontro con il regista Dimitri Feltrin - giornalista e videomaker



Il cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta attraversa le province di Vicenza e Treviso. Quasi 95 chilometri di asfalto stanno per coprire migliaia di ettari di campagna in 36 comuni, tra cui quello di Riese Pio X (TV), dove sono ambientate le tre storie. Oltre a provocare effetti di carattere viabilistico e ambientale, la realizzazione dell'opera incide anche su tante storie private. Partendo dalla lettura delle foto di famiglia, Asfalto racconta il rapporto reciso tra le persone, protagoniste del documentario, e i luoghi che hanno fatto da scenario alle loro intense esistenze.





